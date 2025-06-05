Okul inşaatlarına yerinde inceleme

Balıkesir genelinde devam eden eğitim yatırımları, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından yerinde incelendi. İncelemelere İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ve ilgili ilçe millî eğitim müdürleri de katıldı. Gönen, Bandırma ve Erdek'te çok sayıda okul inşaat alanları ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alındı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yatırımların titizlikle takip edildiğini bildirdi.