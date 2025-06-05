Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Okul inşaatlarına yerinde inceleme

Okul inşaatlarına yerinde inceleme

04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir

Balıkesir genelinde devam eden eğitim yatırımları, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından yerinde incelendi. İncelemelere İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ve ilgili ilçe millî eğitim müdürleri de katıldı. Gönen, Bandırma ve Erdek'te çok sayıda okul inşaat alanları ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alındı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yatırımların titizlikle takip edildiğini bildirdi.


#Balıkesir
#okul
#inşaat
#inceleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Konya Kurban bayramı namazı vakti