Olası kazalara 'Özel' önlem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tüzük Kurultayı öncesinde yol kazalarını önlemek için parti içi muhalefeti ilk kez karşısına alacak. CHP, eylül ayına yoğun bir gündem ve tüzük kurultayı ile giriyor. CHP Genel Merkezi 4 Eylül'de Sivas'ta, 6-8 Eylül'de de Ankara'da yapılacak Tüzük Kurultayı için hazırlıklarını bugün yapılacak 3 önemli toplantıyla sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

TÜZÜK KONUŞULACAK

Parti içi muhalefeti dinleyecek olan Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelecek karşı atakların önünü kesmek ve parti içi muhalefetin kurultayda vereceği tüzük değişikliği önergelerini, kurultay öncesinde birinci ağızdan dinlemek istediği bildirildi.

Özel, MYK, Parti Meclisi ve Meclis Grubu'nu bugün genel merkezde toplayacak. Ana gündem tüzük ve parti programı olacak. Her bir toplantıda, vekillere, Parti Meclisi ve MYK üyelerine Tüzük Hazırlık Komisyonu tarafından oluşturulan tüzük taslağına ilişkin sunumu yapılacak. Öte yandan genel merkezde gerçekleşecek TBMM Grup Toplantısında, muhalif milletvekillerinden tüzükten beklentileri ve talepleri de dikkate alınacak.

CHP'de kritik zirve

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önceki lider Kemal Kılıçdaroğlu, kritik Tüzük Kurultayı öncesinde Ankara Mogan'da bir araya geldi. İkiliye ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik etti. Görüşmede 5 Eylül'de son şeklini alacak tüzük taslağı ile Kılıçdaroğlu'nun tüzük ve parti programında yapılmasını istediği öneriler görüşüldü.











