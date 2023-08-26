Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmayacağını belirterek, muhalefetin kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri olmadığını belirtti. Cumhur İttifakı olarak, Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yıl dönümünü idrak etmek için bugün (dün) Bitlis’in, yarın (bugün) da Muş’un misafiri olacaklarını dile getiren Erdoğan, “Hem Anadolu’nun kapılarını bizlere açan bu muhteşem zaferi kutlayalım hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım istedik. Bugün tek bir açılış töreniyle güncel rakamlarla toplam tutarı 12,5 milyar lirayı bulan kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz.” diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ ADIM ADIM BÜYÜTECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin yapıldığı Eren Tekstil’i ve şirketin yönetici ve çalışanlarını da tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Devlet olarak bugüne kadar üreten, istihdam oluşturan herkese, hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. İş dünyamıza hep ‘Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız.’ bu sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyütme hedefimizi inşallah adım adım hayata geçireceğiz. Açılışını yaptığımız milyarlarca liralık tesisler, işte bu samimi çabalarımızın birer meyvesidir.”

İCRAATLARIMIZLA KONUŞURUZ

Erdoğan, gelecek dönemde bu fabrikalara ve yatırımlara yenilerinin ekleneceğinin altını çizerek, “Biz kurusıkı atmayız, konuşurken icraatlarımızla konuşuruz.” dedi. En önemli referans kaynaklarının, eser ve hizmetleri olduğuna işaret eden Erdoğan, “Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmayız. İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e hizmet götürürken, Muş’u, Bitlis’i, Şırnak’ı ihmal etmiyoruz. Batıda yaşayan vatandaşlarımız hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis’e toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.” diye konuştu.

DERTLERİNİZE DERMAN ÜRETECEK OLAN YİNE BİZİZ

Yerel seçimlerde Bitlis’in 2019’daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına inancını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Son 3 ayda şahit olduklarımız, muhalefetin içler acısı, perişan durumunu bir kez daha göstermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek olan yine biziz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak olan da yine biziz. Son 21 yılda her alanda bunu başardık. Bizden önce yapılanların katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. İnşallah aynı başarıları yine yakalayacağız. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun diyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı duanın ardından yapımı tamamlanan eserlerin açılışı için kurdele kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı’na ziyarette bulundu. Erdoğan’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Vergisiz telefon için 15 model belirlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırım talebinde bulunan il başkanlarına “Deprem illeri haricinde tasarruf olacak” mesajı verdi. Gençlere vergisiz telefon konusunda ise 15 model üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışma yaptığı bildirildi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Erdoğan sorun ve istekleri tek tek dinledi.

MEHMET ŞİMŞEK GÜNDEME GETİRDİ

Edinilen bilgilere göre toplantıda gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları da gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını söyledi. Şimşek’in, “Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar dolar cari açığımız var bunu düşünerek hareket edelim” dediği öğrenildi. Gençlere verilmesi planlanan telefonla ilgili konu önümüzdeki ilk kabinede gündeme gelerek netlik kazanacak.

KÖPEKLER BUNU KABUL EDECEK Mİ?

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda komik bir anektod da yaşandı. Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat’ın kazaları önlemek için otoyollara giren köpeklere ‘fosforlu yelek’ giydirilmesi önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Polat’a “Acaba köpekler bunu kabul edecek mi” cevabını verdiği öğrenildi.

Cuma namazını Memduh Eren Camisi’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Bitlis Eren Üniversitesi Memduh Eren Camisi’nde kıldı. Camide cuma hutbesini, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu. Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 952. yıl dönümü etkinlikleri ve açılış programı için geldiği Muş Havalimanı’ndan Bitlis’e geçti.







