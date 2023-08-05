Öncelik doğru aday seçiminde

AK Parti’nin hafta başında yaptığı strateji toplantısında, büyükşehirler başta olmak üzere illerde önceliğin doğru aday belirlemek olduğuna vurgu yapıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz seçimlerdeki adayların profili çıkartılacak ve hangi etmenin kazandırıp hangi etmenin kaybettirdiği incelenecek. Buna göre doğru yerde doğru aday çıkarılacak. AK Parti’de TBMM’de geçerli olan 3 dönem kuralının bu dönem belediye başkanlarına da getirilmesi planlanıyor. 3 dönem kuralı belediyelerde büyükşehir, il, ilçe fark etmeksizin istisnalar hariç işletilecek.

Sahada en çok ekonomi sorunları ile karşılaşılacağını belirten parti kurmayları, ekonomide yaşanan bu sürecin geçici olduğunu anlatacak. Son dönemde uygulanan politikalardan 2026’ya kadar sonuç alınacağına ve hem millet hem de hükümet olarak hep beraber kemer sıkılacağına vurgu yapılacak. Öte yandan AK Parti, sahaya inerek başta büyükşehirler olmak üzere, seçimleri en çok etkileyen alanlarda vatandaşa kendini anlatacak. Mart seçimlerine doğru giderken sahada vatandaşa özellikle ekonomi ve Suriyelilerle ilgili yeni dönemde izlenen politikalar anlatılacak.