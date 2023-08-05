|
Gündem

Öncelik doğru aday seçiminde

AK Parti, yerel seçim stratejisinde önceliği özellikle büyükşehirler başta olmak üzere doğru aday tespitine verecek.

Nur Banu Aras
04:00 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ekonomik toparlanma için devletin de kemer sıkacağı ve düzensiz göçle mücadelede alınan tedbirler de seçim söyleminde öncelik tutacak. Parlamentoda uygulanan 3 dönem kuralı ise belediyelerde büyükşehir ilçe fark etmeksizin istisnalar hariç işletilecek.

3 DÖNEM KURALI İŞLETİLECEK

AK Parti’nin hafta başında yaptığı strateji toplantısında, büyükşehirler başta olmak üzere illerde önceliğin doğru aday belirlemek olduğuna vurgu yapıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz seçimlerdeki adayların profili çıkartılacak ve hangi etmenin kazandırıp hangi etmenin kaybettirdiği incelenecek. Buna göre doğru yerde doğru aday çıkarılacak. AK Parti’de TBMM’de geçerli olan 3 dönem kuralının bu dönem belediye başkanlarına da getirilmesi planlanıyor. 3 dönem kuralı belediyelerde büyükşehir, il, ilçe fark etmeksizin istisnalar hariç işletilecek.

HEP BİRLİKTE KEMER SIKILACAK

Sahada en çok ekonomi sorunları ile karşılaşılacağını belirten parti kurmayları, ekonomide yaşanan bu sürecin geçici olduğunu anlatacak. Son dönemde uygulanan politikalardan 2026’ya kadar sonuç alınacağına ve hem millet hem de hükümet olarak hep beraber kemer sıkılacağına vurgu yapılacak. Öte yandan AK Parti, sahaya inerek başta büyükşehirler olmak üzere, seçimleri en çok etkileyen alanlarda vatandaşa kendini anlatacak. Mart seçimlerine doğru giderken sahada vatandaşa özellikle ekonomi ve Suriyelilerle ilgili yeni dönemde izlenen politikalar anlatılacak.




#Siyaset
#AK Parti
#yerel seçimler
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Boluspor, Idrissa Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı