Öncelik yine millet

Türkiye’de seçmene verdiği güvenle 5 yıllığına yeni bir vize alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç siyasetteki tartışmasız liderliğini uluslararası alanda da en kıdemli liderlerden biri olarak sürdürüyor. Ustalık döneminde güçlü ve büyük Türkiye ideali yolunda önemli mesai harcayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi şahlandıracak atılımları Türkiye Yüzyılı döneminde hayata geçirecek.

VAATLER BİR BİR YERİNE GETİRİLECEK

Dünyanın değişimine ayak uydurarak her alanda sürdürülebilir bir değişim inşa eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde de hayalden uzak ayakları yere basan vaatlerini bir bir gerçekleştirmeye yoğunlaşacak. Ekonomide vatandaşları nefes aldıracak maaş ve vergi reformu konusunda hızlı adımlar atılırken, sivil anayasa ve seçim sistemindeki 50 artı 1 şartına dair değişiklik teker teker ele alınacak.

85 MİLYONUN TAMAMI KAZANACAK

Aile yapısının ve toplumun zararlı akımlara karşı korunması için eğitim alanında değerler eğitimi konusunda müfredat değişiklikleri yapılacak. Ana sınıfından itibaren tüm sistemin temel unsurlarından biri hâline getirecek değerler eğitimi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaman zaman eksiklik olarak nitelendirdiği sosyal ve kültürel iktidar da sağlamlaştırılacak. Külliye’deki zafer konuşmasında seçimi özetlediği “85 milyonun tamamı kazanacak” ifadesinden yola çıkarak toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ekonomik kalkınma ve refahı artırıcı atılımlar yaşanacak.

SAVUNMADA HEDEF YÜZDE YÜZ YERLİLİK

Geçtiğimiz yılın son aylarında kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı faaliyetlerine hızlı şekilde başlayarak, toplumsal ayrıştırmaya yönelik unsurlar ortadan kaldırılacak. Her alanda daha fazla demokrasi ve daha fazla insan hakları hayata geçirilecek. Kritik bir jeopolitik konumunda bulunması nedeniyle Türkiye’nin güvenliği ve savunma sanayi yine önde gelen ilgi alanı olacak. Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 90’lara çıkarılması hedef olacak. Hedef savunmada her alanda yüzde 100 yerli ve millilik. Tüm Türkiye’nin depreme dirençli yapı stokuna kavuşması için yasal düzenlemeler hızla yapılacak ve tavizsiz bir şekilde uygulanması için de çaba gösterilecek. Yükseköğretimde üniversiteye giriş sınavına gerek kalmayacak şekilde sistemin revize edilmesi konularında çalışmalar yapılacak ve uygun görülen çalışmalara yoğunlaşılacak.

Türkiye Cumhur İttifakı’na emanet

Seçmenin Cumhur İttifakı’nda karar kılması aslında Millet İttifakı’na da bir mesaj niteliğinde. Seçmen yerli ve milli olduğuna inanıp güvendiği için Türkiye’yi Cumhur İttifakı’na emanet etti. Vatandaş yönetimi Cumhur İttifakı’na emanet ederken, terörle kol kola girmiş muhalefetin de yerli ve milli unsurlarca yönetilmesini istediklerini aslında oylarıyla bir şekilde kayda geçirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da pek çok kere muhalefetin yerli ve milli olması gerektiğini vurguladı.

Muhalefet partilerinde değişim kaçınılmaz

Dolayısıyla hem seçmenin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik tespiti örtüşüyor. Seçim yenilgileri üzerine muhalefet partilerinde değişim kaçınılmaz oldu. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan elde ettiği zaferle muhalefeti de değişime zorladı. Belki de seçim sonrasındaki ilk değişimler muhalefet cephesinden gelebilir.







