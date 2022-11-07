Ordu'da altı kişilik aile ormandan topladıkları mantardan zehirlendi: Hayati tehlikeleri sürüyor

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Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, 2-0 geriden gelerek kazandıkları mücadelenin ilk yarısında yaptığı oyuncu değişikliği ile ilgili olarak,

"Aslında hiç adetim değildir ilk yarı bitmeden oyuncu çıkarmak. Ben de futbolcuydum ve kötü bir his olduğunu biliyorum. Buna mecburduk ve kötü başladık. Baskıya çıkamadık. O yüzden değiştirdik ve bu tuttu" ifadelerini kullandı.