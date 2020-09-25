Ordu'da okul önlerine matematik formüllü durak

Son dönemde yaptığı açıklamalarla genç neslin dikkatini çekmeyi başaran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'lu yine çok konuşulan bir projeye imza attı. Okul önlerindeki otobüs duraklarına matematik formülleri yazdıran Güler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

O duraklardan birinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Güler, "Başkan sayısalcı olunca, okul önündeki duraklar da böyle oluyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Hilmi Güler kimdir?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan'dır. ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

Mehmet Hilmi Güler, 22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.



