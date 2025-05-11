Örgütün çeperi de 'Silah bırakılsın' diyor: Sempatizanlar yoruldu

Terör örgütü PKK’nın ‘kongre’ açıklamasında “İki farklı alandaki sonuçlar” vurgusu dikkat çekti. DEM Parti kaynakları bu ifadedeki iki farklı alanın “örgüt içi” ve “örgüt dışı” alanlar olduğuna işaret ederek, “PKK, kendi içindeki bileşenler kadar etrafındaki unsurların da artık çatışma sürecinin son bulmasından yana olduğunu bu şekilde ifade ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu açıklamada “PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanılmıştı.





SIRRI SÜREYYA ÖNDER FAKTÖRÜ

Bu süreçte DEM Parti’nin de örgüt dışı alanın nabzını ölçtüğünü kaydeden kaynaklar, “Başta merhum Sırrı Süreyya Önder olmak üzere birkaç arkadaşımız görüşmeler yaptı. Sırrı Süreyya bilhassa şehir şehir, ilçe ilçe bizzat gezerek, insanlarla konuştu. Bizim gördüğümüz ortak irade silahların bir an önce bırakılmasıydı” bilgisini verdi.





SİLAHLA SONUÇ ALINMADI

Kaynaklar, bu temaslarla, örgüt sempatizanlarından oluşan ‘dış alan’ olarak tanımladıklarının, sahada da terörün sonlandırılması arzusunun ağır bastığını belirtti. Örgüte sempatiyle bakan ve destekleyen kesimlerde de silahla sonuç alınmadığı ve PKK’nın tarihsel olarak misyonunu tamamladığı görüşünün güçlendiği kaydedildi. Kaynaklar, örgüte yakın duran ve sempati besleyen çevrelerde de bıkkınlık ve yorgunluk gözlendiğini söyledi.



