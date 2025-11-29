Osmaniye’de 15 kişilik minibüsten 30 işçi çıktı

İl Jandarma Komutanlığı, bu denetimlerin sadece trafik kazalarını en aza indirmek için değil, aynı zamanda yol kullanıcıları üzerindeki "algılanan yakalanma riski" duygusunu artırarak kural ihlallerinin kalıcı olarak düşürülmesini hedeflediğini açıkladı. Yetkililer, özellikle tarım sezonunda yaşanan yoğunluğun riskleri artırdığına dikkat çekerek, aşırı yük ve kapasite aşımı gibi ihlallerin ciddi kazalara neden olduğunu vurguladı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.