Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi

13:2428/11/2025, Cuma
Yangında yaralanma yaşanmazken minibüs kullanılmaz hale geldi.
Hatay’da seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Altınözü - Antakya yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki Volkswagen marka minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alından yangında yaralanma yaşanmazken minibüs kullanılmaz hale geldi.




#hatay
#yangın
#minibüs
