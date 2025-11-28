Yeni Şafak
Seyir halindeki tır dorsesi alev aldı

00:4528/11/2025, Cuma
IHA
Tırda hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Balıkesir'de seyir halindeyken karton yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir-Bandırma karayolunda seyir halindeki karton yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bandırma istikameti Susurluk Kepekler mevkiinde K.İ. idaresindeki 59 ACF 731 çekici, 59 ALC 262 dorse plakalı karton yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangına, Susurluk Grup Amirliği’nden 3 araç 10 personel, Bandırma Grup Amirliği’nden 2 araç 3 personel, Manyas Grup Amirliği’nden 1 araç 3 personel olmak üzere toplam 6 araç ve 16 personel müdahale etti. Ayrıca Susurluk Belediyesi ekipleri de 2 su ikmal aracı ve 1 kepçe ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



