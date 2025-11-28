Seyir halindeki tır dorsesi alev aldı

Bandırma istikameti Susurluk Kepekler mevkiinde K.İ. idaresindeki 59 ACF 731 çekici, 59 ALC 262 dorse plakalı karton yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangına, Susurluk Grup Amirliği’nden 3 araç 10 personel, Bandırma Grup Amirliği’nden 2 araç 3 personel, Manyas Grup Amirliği’nden 1 araç 3 personel olmak üzere toplam 6 araç ve 16 personel müdahale etti. Ayrıca Susurluk Belediyesi ekipleri de 2 su ikmal aracı ve 1 kepçe ile söndürme çalışmalarına destek verdi.