Balıkesir
Balıkesir’de tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv öldü

08:1421/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Savaştepe ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 5 bin civciv öldü.

Yangın, gece saatlerinde İsadere Mahallesinde faaliyet gösteren Uğur Soylu’ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde çıktı. Çiftlikten yayılan alev ve dumanları gören personelin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmaları sürerken yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin civcivin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.


