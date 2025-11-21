Yeni Şafak
Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada can kaybı

Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada can kaybı

00:2921/11/2025, Cuma
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde, kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü Memduh Akdemir hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Emine Akdemir ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi Balıkesir-Edremit Karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 U 8450 plakalı kamyon ile Memduh Akdemir yönetimindeki 17 ADB 5006 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahalede Memduh Akdemir’in hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine Akdemir’in ise ağır yaralandığı belirlendi. Emine Akdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



