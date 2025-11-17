Yeni Şafak
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor

17:5017/11/2025, Pazartesi
AA
AFAD ve Valilik, Sındırgı’da geçici barınma alanlarını hizmete açtı.
AFAD ve Valilik, Sındırgı’da geçici barınma alanlarını hizmete açtı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremlerin ardından evleri hasar gören vatandaşlar, Valilik ve AFAD koordinasyonunda kurulan Tomruk Geçici Yaşam Merkezi’ne yerleştiriliyor. İlk etapta 40 konteyner hizmete açılırken, ilçe genelinde 171 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar, Balıkesir Valiliği koordinesinde oluşturulan Tomruk Geçici Yaşam Merkezi'ne yerleştirilmeye başlandı.

Valilik koordinasyonunda AFAD tarafından Yağcıbedir Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 dönümlük alana kurulan 40 konteyner vatandaşların kullanımına açıldı.

Kırsal mahallelerde ise konteyner ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.

İlçe genelinde şu ana kadar 171 konteynerin kurulumu tamamlandı, iş yerleri hasar gören esnaf için de konteyner dağıtımları sürüyor.

Geçici yaşam merkezine yerleşen vatandaşlar, konteynerlerin temizliği, düzeni ve altyapı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



