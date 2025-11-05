Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Sındırgı afet bölgesi ilan edildi

Sındırgı afet bölgesi ilan edildi

16:165/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın kararıyla, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.

AK Parti Genel Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur’un kararla ilgili açıklaması şöyle:

“Sındırgı’da yaşanan depremin ilk anından itibaren biz sahadaydık. Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.
22 bin 616 binada 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi.
Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için 25 Milyon TL kaynak sağladık."

Bu kapsamda;

Sındırgı Belediyesine 2 milyon 500 bin TL acil yardım ödeneği,

7 muhtarlığa 35 bin TL,

⁠107 haneye 2 milyon 140 bin TL taşınma yardımı,

⁠60 haneye 6 milyon 600 bin TL taşınma ve barınma desteği,

2 haneye 104 bin TL eşya yardımı,

167 aileye toplam 8 milyon 740 bin TL nakdi destek sağladık.

Konteyner kurulumlarında 293 başvurunun tamamı değerlendirildi.

Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu.

Bigadiç’e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi.

Kültür Caddesi’nde 11 adet 450 m² prefabrik işyeri alanının zemini hazırlandı.

Cami alanlarına 112 m² çok amaçlı çadırlar, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için 400 m² prefabrik mescitlerin kurulumu sürüyor.

⁠Üreticilerimize 25 hayvan çadırı sevk edildi, 18’i teslim edildi.

#Balıkesir
#Sındırgı
#afet bölgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed’in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman? Amerika Merkez Bankası faizi indirecek mi, beklenti ne yönde?