Sındırgı afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın kararıyla, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.
AK Parti Genel Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur’un kararla ilgili açıklaması şöyle:
Bu kapsamda;
Sındırgı Belediyesine 2 milyon 500 bin TL acil yardım ödeneği,
7 muhtarlığa 35 bin TL,
107 haneye 2 milyon 140 bin TL taşınma yardımı,
60 haneye 6 milyon 600 bin TL taşınma ve barınma desteği,
2 haneye 104 bin TL eşya yardımı,
167 aileye toplam 8 milyon 740 bin TL nakdi destek sağladık.
Konteyner kurulumlarında 293 başvurunun tamamı değerlendirildi.
Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu.
Bigadiç’e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi.
Kültür Caddesi’nde 11 adet 450 m² prefabrik işyeri alanının zemini hazırlandı.
Cami alanlarına 112 m² çok amaçlı çadırlar, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için 400 m² prefabrik mescitlerin kurulumu sürüyor.
Üreticilerimize 25 hayvan çadırı sevk edildi, 18’i teslim edildi.