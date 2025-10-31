Balıkesir Sındırgı zor günler geçiriyor: Esnaf borç ödemelerinin ertelenmesini istiyor

Güner, aynı zamanda iş yeri yıkılan veya ağır hasar tespiti sonucunda yıkılacak olan esnaf için de özel kredi imkanı sağlamanın onları rahatlatacağını belirtti.





Bölgede ayrıca sık sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle göç tehlikesinin de bulunduğunu aktaran Güner, "'Burada bir hizmet yok' anlamında demiyoruz. İlk andan itibaren devletimizin kurumları, birimleri hepsi sahadalar. Onlar da destek veriyor ama esnafın taleplerini ayrıca iletmek durumundayız. Bu yönde de destekleri bekliyoruz." dedi.