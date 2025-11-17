Balıkesir beşik gibi: Sındırgı 10 dakika arayla iki depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.07’de 3.7 ve 03.17’de 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

İlçede ve hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.