Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sındırgı yara sarıyor

Sındırgı yara sarıyor

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0029/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Depremin ilçede oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
Depremin ilçede oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Önceki akşam çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Balıkesir Sındırgı’da hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 330 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede depremde yaralanan 26 kişi de taburcu edildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde önceki gün 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem geniş bir bölgede korku oluşturdu. Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedilen depremin ardından dün sabaha kadar 330 artçı sarsıntı kaydedildi. Bunlardan 12’sinin büyüklüğü 4 ve üzeri olarak ölçüldü. Deprem sonrası evlerine giremeyen ve geceyi dışarıda geçiren 82 kişi camiler, okullar ve konferans salonlarında misafir edildi. 2 bin battaniye dağıtımı yapılırken, Kızılay ekipleri de sıcak çorba ve içecek ikramında bulundu.


HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Depremin ardından, Türkiye Acil Müdahale Planı kapsamında tüm kurumlar koordineli biçimde harekete geçti. 1024 personel ve 250 araçla müdahale ve destek çalışmaları sürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlatılan hasar tespit çalışmalarına 250 araç ve 507 personel katıldı. İlçedeki 7 merkez mahalle ve 68 kırsal mahallede incelemeler yapılıyor. İlk belirlemelere göre yıkılan 4 binadan 3’ü daha önceki depremde ağır hasar aldığı için boşaltılmıştı. Diğer binada ise 4 bağımsız iş yeri bulunuyordu.


25 MİLYON LİRA ACİL ÖDENEK

Depremde can kaybı yaşanmazken hafif yaralanan 26 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri, 11 personel ve 5 araçla psikososyal destek faaliyetlerine başladı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve konteyner kurulumları için valiliğe 25 milyon lira acil destek ödeneği gönderildi.


Korku dolu gece

Depremi yaşayan vatandaşlar geceyi korku içinde geçirdi. Önceki depremlerden çok daha etkili olduğunun söyleyen vatandaşlardan Furkan Karlık, “Depremin ardından insanlar büyük bir telaşla sokaklara çıktı. Yağmur da başladı ve sabaha kadar devam etti, şiddeti nedeniyle yollar sel oldu. Yollar suyla doldu. İnsanlar, deprem bölgesinden güvenli yerlere gitmeye başladı. Binalarda çatlaklar oluşmaya devam ediyor ve sarsıntılar hâlâ sürüyor” ifadelerini kullandı.


#Balıkesir
#Sındırgı
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
29 Ekim’de noterler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı’nda noterlerde işlem yapılabilecek mi?