Sındırgı yara sarıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde önceki gün 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem geniş bir bölgede korku oluşturdu. Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedilen depremin ardından dün sabaha kadar 330 artçı sarsıntı kaydedildi. Bunlardan 12’sinin büyüklüğü 4 ve üzeri olarak ölçüldü. Deprem sonrası evlerine giremeyen ve geceyi dışarıda geçiren 82 kişi camiler, okullar ve konferans salonlarında misafir edildi. 2 bin battaniye dağıtımı yapılırken, Kızılay ekipleri de sıcak çorba ve içecek ikramında bulundu.





HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Depremin ardından, Türkiye Acil Müdahale Planı kapsamında tüm kurumlar koordineli biçimde harekete geçti. 1024 personel ve 250 araçla müdahale ve destek çalışmaları sürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlatılan hasar tespit çalışmalarına 250 araç ve 507 personel katıldı. İlçedeki 7 merkez mahalle ve 68 kırsal mahallede incelemeler yapılıyor. İlk belirlemelere göre yıkılan 4 binadan 3’ü daha önceki depremde ağır hasar aldığı için boşaltılmıştı. Diğer binada ise 4 bağımsız iş yeri bulunuyordu.





25 MİLYON LİRA ACİL ÖDENEK

Depremde can kaybı yaşanmazken hafif yaralanan 26 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri, 11 personel ve 5 araçla psikososyal destek faaliyetlerine başladı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve konteyner kurulumları için valiliğe 25 milyon lira acil destek ödeneği gönderildi.





Korku dolu gece

Depremi yaşayan vatandaşlar geceyi korku içinde geçirdi. Önceki depremlerden çok daha etkili olduğunun söyleyen vatandaşlardan Furkan Karlık, “Depremin ardından insanlar büyük bir telaşla sokaklara çıktı. Yağmur da başladı ve sabaha kadar devam etti, şiddeti nedeniyle yollar sel oldu. Yollar suyla doldu. İnsanlar, deprem bölgesinden güvenli yerlere gitmeye başladı. Binalarda çatlaklar oluşmaya devam ediyor ve sarsıntılar hâlâ sürüyor” ifadelerini kullandı.



