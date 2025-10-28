Yeni Şafak
Bakan Yumaklı: Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde olumsuzluk tespit edilmedi

17:3128/10/2025, Salı
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depreme ilişkin, "Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depreme ilişkin son durumu açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
, "Balıkesir Sındırgı’da dün akşam meydana gelen depremin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun”
ifadelerini kullandı.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#Balıkesir
