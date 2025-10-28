Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, vatandaşları bir kez daha “deprem erken uyarı sistemleri”ne yöneltti. Özellikle Android telefonlarda yer alan Google Deprem Uyarı Sistemi, saniyeler öncesinden gönderdiği bildirimlerle büyük felaketlerde hayat kurtarabiliyor. Uzmanlar, birkaç saniyelik farkın bile insanların güvenli bir alana geçmesi için kritik olduğunu vurgularken, vatandaşlara cihazlarındaki deprem uyarı ayarlarını kontrol etme çağrısı yaptı.

GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Google tarafından geliştirilen deprem erken uyarı sistemi, Android işletim sistemine sahip cihazlarda bulunan ivmeölçer sensörleri sayesinde sarsıntıları algılayarak kullanıcılara uyarı gönderiyor. Sistemin çalışabilmesi için telefonun internet bağlantısının ve konum servislerinin açık olması gerekiyor.

Google deprem bildirimi almak için:

Ayarlar > Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları adımlarını izleyerek özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Eğer sistem otomatik olarak etkin değilse, menü üzerinden deprem uyarılarını manuel olarak açmak gerekiyor.

ANDROID VE iPHONE KULLANICILARI İÇİN AYARLAR

Android işletim sistemine sahip Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei gibi markaların telefonlarında Google’ın deprem uyarı sistemi destekleniyor. Cihazın konumu ve internet bağlantısı açık olduğu sürece, sistem depremden birkaç saniye önce kullanıcıyı bilgilendiriyor.

iPhone kullanıcıları ise benzer uyarıları almak için şu adımları izleyebilir: Ayarlar > Bildirimler > Acil Durum Uyarıları / Kamu Güvenliği Uyarıları seçeneklerini aktif hale getirin.

DEPREM ÖNCESİ UYARI NASIL GÖNDERİLİYOR?

Depremler, “P dalgası” ve “S dalgası” olmak üzere iki aşamada gerçekleşiyor. P dalgası genellikle hissedilmeyen, hafif titreşimler oluştururken; S dalgası yıkıcı etkiyi yaratan güçlü sarsıntıdır. Android deprem uyarı sistemi, telefonlardaki sensörler aracılığıyla P dalgasını tespit edip S dalgası gelmeden önce uyarı gönderiyor. Böylece kullanıcılar birkaç saniye kazançla güvenli bir yere geçme imkânı buluyor.

EN POPÜLER UYGULAMA: DEPREM AĞI

Türkiye’de en çok tercih edilen erken uyarı uygulamalarından biri Deprem Ağı (Earthquake Network). Android ve iOS platformlarında kullanılabilen uygulama, kullanıcıların telefonlarını mini sismograflara dönüştürerek verileri analiz ediyor. Uygulama, depremden etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki kullanıcıları yapay zekâ destekli analiz ile uyarıyor. Kullanıcı sayısı arttıkça tespit doğruluğu da yükseliyor.