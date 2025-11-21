Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Balıkesir’de otomobil tıra arkadan çarptı; 1 ölü

Balıkesir’de otomobil tıra arkadan çarptı; 1 ölü

09:2421/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Mert Uslu yönetimindeki 10 ED 43 plakalı otomobil Şeker Fabrikası önünde A.A.K.’nın kullandığı 22 AED 848 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu kaza yaptı.
Mert Uslu yönetimindeki 10 ED 43 plakalı otomobil Şeker Fabrikası önünde A.A.K.’nın kullandığı 22 AED 848 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu kaza yaptı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde seyir hakindeki otomobil önde giden tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay Balıkesir-Bursa Kara Yolu Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Mert Uslu yönetimindeki 10 ED 43 plakalı otomobil Şeker Fabrikası önünde A.A.K.’nın kullandığı 22 AED 848 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobil sürücüsünün vefat ettiğini gördü. Mustafakemalpaşa Bostandere Mahallesi’nde ikamet eden Mert Uslu, 29 yaşındaki Uslu’nun vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Cenazesi, bugün ikindi namazı ardından Bostandere Mahallesi’nde defnedildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



#Balıkesir
#trafik
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzmanından düşmeye bağlı oluşan hasarlara yönelik kritik uyarı: "Çatlak da bir kırıktır"