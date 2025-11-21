Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir’de 316 binin üzerinde uyuşturucu hap yakalandı

İzmir’de 316 binin üzerinde uyuşturucu hap yakalandı

09:1821/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler B.P. ve K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Buca’daki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı.


Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler B.P. ve K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İzmir
#Buca
#uyuşturucu hap
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzmanından düşmeye bağlı oluşan hasarlara yönelik kritik uyarı: "Çatlak da bir kırıktır"