İzmir’de 316 binin üzerinde uyuşturucu hap yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Buca’daki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.