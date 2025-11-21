Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Üç büyükşehirde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Üç büyükşehirde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

09:0721/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ülke genelinde yapılan uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.
Ülke genelinde yapılan uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ve 426 kilogram kimyasal madde ele geçildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucuya karşı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile 426 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.




#uyuşturucu
#ali yerlikaya
#içişleri bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Geliri asgari ücretin altında kalanları rahatlatacak uygulama gündemde: Vatandaşlık maaşı kimlere, ne zaman verilecek? İşte şartları