İpsala Sınır Kapısı'nda 2 ayda 503 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak için İpsala Sınır Kapısı'na gelen E.K. yönetimindeki alüminyum levha yüklü tır, risk analizinde şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada yoğunluk belirlenmesi üzerine narkotik köpeklerle yapılan aramada, çuvallar içinde vakumlanmış 94 paket halinde 172 kilo 855 gram skunk ele geçirildi. E.K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bir başka operasyonda ise Makedonya vatandaşı S.A. yönetimindeki mobilya yüklü tırda televizyon ünitesi bölümüne gizlenmiş 30 paket halinde 96 bin 796 gram skunk bulundu. Şüpheli sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.