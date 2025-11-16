Yeni Şafak
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

22:5616/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satışıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu iki adrese baskın düzenleyerek M.K., E.İ. ve A.K.’yi yakaladı. M.K. ile E.İ. tutuklanırken, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçede uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu M.K'ye (26) ait Soğukpınar Mahallesi'ndeki iş yeri ile aynı şahsa ait Örnekköy Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1572 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 7 sentetik ecza maddesi, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler, 9 uyuşturucu düzeneği ile 2 kurusıkı tabanca, 28 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 700 lira ele geçirildi.

Operasyonda M.K. ile beraberindeki E.İ. (24) ve A.K. (53) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ile E.İ. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#İzmir
#Kemalpaşa
#uyuşturucu
