Dört ülkede nefes kesen operasyon: 7'si kırmızı bültenle aranan 10 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz” notuyla yaptığı paylaşımla 7'si kırmızı bültenle aranan toplamda 10 şüphelinin yakalandığını duyurdu.





ALMANYA(4), GÜRCİSTAN(3), KUZEY MAKEDONYA (2) ve FAS'tan Ülkemize Getirdik.

ALMANYA(4), GÜRCİSTAN(3), KUZEY MAKEDONYA (2) ve FAS’tan Ülkemize Getirdik.





Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!





EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;





Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;





“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö. isimli şahıs ALMANYA’da,





“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. ve E.G. isimli şahıslar ALMANYA’da,





“Taksirle adam öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.D. isimli şahıs ALMANYA’da,





“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.Ö.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,





“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da, “Terör örgütüne üye olma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs FAS’ta,





“Dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından ulusal seviyede aranan E.F. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,





“Vergi usul kanununa muhalefet, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 3568 sayılı yasaya muhalefet, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık” suçlarından ülkemizce ulusal seviyede aranma kaydı olan A.Ç. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da,





“Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama, resmi belgede sahtecilik” suçlarından ulusal seviyede aranan N.Ş. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum🇹🇷





Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."







