Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sinop’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 62,38 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Boyabat ilçesinde, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 62,38 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.