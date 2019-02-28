Gündem Otomobil tırın altına girdi, aile ölümden döndü
KIRIKKALE

Otomobil tırın altına girdi, aile ölümden döndü

Kırıkkale'de otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi IHA
Hurdaya dönen araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı
Hurdaya dönen araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 6. kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Baloğlu idaresindeki 06 LZZ 68 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında sağ şeritte seyir halindeki tırın altına girdi.

Kazada hurdaya dönen aracın içerisinde sürücü Baloğlu ile birlikte eşi İsmihan, kızları Beril Yaren ve Sebahat Sude yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Kaza nedeniyle Ankara yolu güzergahının trafik akışı bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. TIR ise bir akaryakıt istasyonuna çekildikten sonra kapanan şerit tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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