Özel çadırlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen özel çocukları unutmadı. Kahramanmaraş'ta 7 noktaya kurulan 'Özel Eğitim Destek Çadır'larında rehber ve özel eğitim öğretmenleri, depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlıyor. İstanbul Özel Eğitim Şube Müdürü Güleşen Özer, “Özel eğitim öğretmenlerimiz ilk anda çadır kentlerde, özel öğrencilerimizin olup olmadığını tespit etti. Tespitler neticesinde hemen psikososyal eğitim alanlarımızın yanına özel eğitim çadırı kurduk. Öğrencilerimiz için çadırları özel eğitim materyalleriyle donatıp eğitim vermeye başladık” dedi. Özel eğitim çadırlarından uzaktaki çadır kentlerde kalan çocuklar için de ulaşım imkanı sağladıklarını belirten Özer, “İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen araçlarımızla çocuğu ailesiyle beraber özel eğitim çadırlarına ulaştırıyoruz. Bu çadırlarda, alanında uzman özel eğitim öğretmenleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ders ve etkinlik yaptırıyor. Çadırımızın bir tanesi aktif ve donatılmış halde, diğer alanlarda da ihtiyaca göre daha küçük ama mutlaka oradaki çocuklara hizmet verecek şekilde artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

MALATYA VE HATAY'A AÇILIYOR

Depremden etkilenmiş ebeveyni hastanede ya da okulda kalan çocuklar için çalışma yaptıklarını söyleyen Özer, “Karmaşa arasında onların atlanmasını istemedik ve hızlıca çalışmayı başlattık. Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay ve Malatya’da da özel eğitim çadırları açılıyor. Bütün afet bölgelerine yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. Özer, “Çocuk sayısı her geçen gün değişiyor. Ortalama bir çadırda 8 tane çocuk ve özel eğitim öğretmeni bulunuyor. Biz alana gelene kadar henüz hiç çadırdan çıkmamış, ergenlik çağındaki özel çocuklarımız da bulunuyordu. Biz biraz daha bu öğrencilerimizin üzerinde durduk. Tabii ki çok travmatik şeyler var. Aynı şekilde özel gereksinimi olan çocuklarda da deprem sonrası tepkileri davranış sorunları görülmüş. Mesela otizmli bir çocuğunun sallanma hareketinde daha da hızlanmalar olduğu, ebeveynleri tarafından tespit edilmiş. Bunlarla gelen velilere eğitim vererek bu sürecin normal olduğunu, hangi noktada müdahale etmemeleri gerektiğine dair de bilgiler veriyoruz” dedi.

Mutlu olsunlar diye

Antalya'da down sendromlu ve engelli bazı öğrenciler, depremzede çocukları mutlu edebilmek için sabun, baskılı tişört, kupa gibi hediyeler yapıyor. Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay, "Dikkat burada üretim var" sloganıyla sabun üretim tesisi kurduklarını ve el yapımı sabun üretmeye başladıklarını kaydetti. "Bu bir iyilik hareketidir" sloganıyla da baskı atölyesi kurduklarını dile getiren Ay, burada da baskılı tişört, kupa üretimi yaptıklarını belirtti. Atölyede istihdam edilen özel çocuklardan Oğuzhan Avni Semiz de "Yaptıklarımızı depremzede kardeşlerimizle de paylaşmak istedik. Depremzede kardeşlerimize hediye edeceğiz. Çok güzel bir duygu" dedi.







