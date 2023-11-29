Özgür Özel TSK'ya iftira atıp Öcalan'a özgürlük isteyen TTB Başkanı Fincancı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine alçak iftiralarda bulunan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki Merkez Konsey üyeleri'ni, CHP Genel Merkezi'nde konuk etti.





Kabulde CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşçıer ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala eşlik etti.





Basına kapalı geçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşılırken, toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Terörden dosyası kabarık

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kimyasal silah iftirası nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Mehmetçiğe kimyasal silah iftirası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.





Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle İstanbul'a göndermişti.





Fincancı'nın yargılanmasına başlanan 23 Aralık 2022'deki ilk duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Fincancı, Zaman ve Bugün gibi FETÖ gazetelerinin Samanyolu Tv gibi örgütün kara propaganda kanallarının vazgeçilmez müdavimleri arasında yer almasıyla biliniyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fincancı'yı makamında kabul etmişti. (2022)

Soykırım yalancısı

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın onur konuğu olarak davet edildiği ve konuşmasıyla "heyecan yarattığı" ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Kongresinin sonuç bildirgesinde "Kahrolsun Faşist Türkiye Cumhuriyeti Devleti!", "Kürt halkına yönelik TC devletinin paranoyak – histerik bayrak şövenizmini kınıyoruz", "1915 Ermeni Soykırımını Lanetliyoruz! Ermeni halkının acısını paylaşıyoruz" ifadeleri yer almıştı.





Hendekçilerin savunucusu

PKK'nın Doğu ve Güneydoğu kentlerimizi harabeye çevirdiği ve büyük kalkışmanın provasını yaptığı Hendek olaylarında da Fincancı, TSK'ya karşı PKK terörünün yanında yer almıştı. Fincancı, "Bu suça ortak olmayacağız" başlığıyla yayımlanan "Barış için Akademisyenler" bildirisine de imza atmıştı.

Fincancı, 2012'de kurulan sözde "Barış için Öcalana Özgürlük Platformu"nun içinde de yer almıştı. Platformun Cezayir Restoran'daki ilk toplantısına ABD, Almanya ve İngiltere'den de davetliler yer almıştı.

Fincancı PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesine destek için "Nöbetçi genel yayın yönetmeni" de oldu.



























