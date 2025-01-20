Özgür Özel'in İmamoğlu'nun bulunduğu salondaki 'adaylık' çıkışı Yavaş destekçilerini kızdırdı

Erken seçim çağrısını tekrarlayan Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu salonda CHP'nin adayının hazır olduğunu söylemesi adaylık tartışmasını yeniden alevlendirdi. Mansur Yavaş destekçileri Özel'in bu açıklamasından rahatsız.
Beşiktaş Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın ifadeye çağrılması, Ankara’da siyasi tartışmaları alevlendirdi.
Özel, konuşmasında bir kez daha erken seçim çağrısında bulundu.
Adayın hazır olduğunu söyledi
Özgür Özel, partisinin ve adayının seçimlere hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu;
Yavaş destekçileri rahatsız
Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu salonda yaptığı konuşma, adaylık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Özel’in açıklamaları, Mansur Yavaş’ı destekleyen bazı partililerde rahatsızlık meydana getirdi.