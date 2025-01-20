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Özgür Özel'in İmamoğlu'nun bulunduğu salondaki 'adaylık' çıkışı Yavaş destekçilerini kızdırdı

Özgür Özel'in İmamoğlu'nun bulunduğu salondaki 'adaylık' çıkışı Yavaş destekçilerini kızdırdı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:5120/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun buunduğu salonda adaylarını belli olduğunu açıkladı.
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun buunduğu salonda adaylarını belli olduğunu açıkladı.

Erken seçim çağrısını tekrarlayan Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu salonda CHP'nin adayının hazır olduğunu söylemesi adaylık tartışmasını yeniden alevlendirdi. Mansur Yavaş destekçileri Özel'in bu açıklamasından rahatsız.

Beşiktaş Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın ifadeye çağrılması, Ankara’da siyasi tartışmaları alevlendirdi.


İstanbul Kadıköy’de Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" paneline katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında bu konulara değindi.

Özel, konuşmasında bir kez daha erken seçim çağrısında bulundu.



Adayın hazır olduğunu söyledi


Özgür Özel, partisinin ve adayının seçimlere hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu;


Özel şu ifadeleri kullandı;

"Aracıyı aradan çıkart. Savcıları çek, biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan! Madem öyle getir sandığı. Benim partim hazır, ben hazırım, CHP her şeyiyle seçime hazır, adayımız hazır! Çıkarsın karşıma alırsın cevabını..."


Yavaş destekçileri rahatsız


Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu salonda yaptığı konuşma, adaylık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.


Uzun süredir CHP içinde devam eden
"Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu?"
tartışması, bu konuşmanın ardından yeniden alevlendi.

Özel’in açıklamaları, Mansur Yavaş’ı destekleyen bazı partililerde rahatsızlık meydana getirdi.


#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş

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