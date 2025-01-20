Özgür Özel'in İmamoğlu'nun bulunduğu salondaki 'adaylık' çıkışı Yavaş destekçilerini kızdırdı

"Aracıyı aradan çıkart. Savcıları çek, biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan! Madem öyle getir sandığı. Benim partim hazır, ben hazırım, CHP her şeyiyle seçime hazır, adayımız hazır! Çıkarsın karşıma alırsın cevabını..."