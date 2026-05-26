Özgür Özel'in mitingi öncesi gerginlik

Özgür Özel, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda 'Millet Buluşması' programı için İzmir Valiliği’ne başvurdu. Ancak Valilik, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi, programın yakındaki Gündoğdu Meydanı’nda yapılabileceği belirtildi. Valilik kararına rağmen Özel, programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini ve Atatürk anıtına çelenk bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından meydan bariyerlerle kapatıldı.