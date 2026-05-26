Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Yargıtay 'CHP Genel Başkanı'nı güncelledi

Yargıtay 'CHP Genel Başkanı'nı güncelledi

12:4826/05/2026, الثلاثاء
AA
Sonraki haber
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "CHP Genel Başkanı"nı güncelledi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "CHP Genel Başkanı"nı güncelledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, istinafın CHP kurultay davası kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi ve CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptaline, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararı sonrası Başsavcılık, siyasi parti genel bilgileri bölümündeki Özgür Özel ismini çıkardı ve Kemal Kılıçdaroğlu ismini Parti Genel Başkanı olarak güncelledi.

Başsavcılığın verilerine göre, CHP'nin kayıtlı 1 milyon 922 bin 757 üyesi bulunuyor.

#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yargıtay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe Günü ve Kurban bayramında hangi yollar ücretsiz? Köprüler bedava mı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz olacak?