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İSTANBUL

Pazara disiplin geldi

Bağcılar Belediyesi’nin uygulamaya soktuğu yeni pazar kuralları amacına ulaştı. Yolun sadece bir kısmında kurulan tezgahlar sayesinde vatandaş sosyal mesafeye uyarak alışverişlerini yaptı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Bağcılar semt pazarı
Bağcılar semt pazarı

Koronavirüsün en yoğun yayılım gösterdiği yerlerin başında pazar yerleri geliyor. Bağcılar Belediyesi de pazar yerlerinde oluşan yoğunluğun önüne geçmek için yeni düzenlemelere gitti. Bu kapsamda pazar yerlerine tek bir noktadan giriş yapılmaya başlandı. Bir hafta çift, bir hafta tek numaraya sahip esnafın tezgah açmasına izin verildi. Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından yoğunluk azaldı.

GİRİŞLER TEK KAPIDAN

Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, “Koronavirüs insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde hızlı bir şekilde yayılım gösterebiliyor. Yoğunluğun başında ise pazar yerleri geliyor. Biz de bu kapsamda pazar yerlerimizde yeni düzenlemelere gittik. Yoğunluğu önlemek için bir hafta çift haneli bir hafta tek haneli tezgah yerleri pazar yerinde kurulum sağlayacak. Böylece yolun sadece bir tarafına tezgah kurulmuş olacak. Yine pazarın giriş ve çıkış yerlerini tek olarak yaptık. Vatandaşlarımız sadece bir yerden pazara giriş yapacak. Burada maske ve eldiven kontrolleri sağlanıp eller dezenfekte edildikten sonra giriş yapılacak. Sokak aralarından kesinlikle pazar alanına giriş yapılmayacak” dedi. 15 Temmuz Mahallesinde bulunan pazar alanında düzenlemeyi uygulamaya soktuklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

YOĞUNLUK AZALDI

  • “15 Temmuz pazar alanında 645 tahta bulunuyordu. Bunların yarısı bu hafta tezgah açtı. Yarısı ise haftaya tezgah açacak. Bu da ciddi bir şekilde insan yoğunluğunun önüne geçti. Vatandaşların alışveriş alanları genişletildi. Bu uygulamayı diğer pazar yerlerimizde de yapmaya başladık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerimiz de pazar alanlarının geniş güvenlik önlemleri aldı. Pazar alanının giriş ve çıkışlarında denetimler yapıldı. Maske ve eldiven takmayan pazarcılar uyarıldı. Vatandaşların tezgahlardaki ürünleri seçmelerine izin verilmedi” dedi.

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