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İZMİR

Pazara gelenlere maske zorunluluğunu hatırlatmak için boğalarına maske taktı

İzmir'de kurbanlık hayvan alım satım işiyle uğraşan Emre Aldırmaz (23), pandemi döneminde pazara gelen ziyaretçilerde farkındalık oluşturmak için ilginç bir yola başvurdu. Kurbanlık almak için gelenlerin çoğunlukla maske takmadığını dile getiren Aldırmaz, dikkat çekmek için 1 ton ağırlığa varan boğalarına maske taktı.

Haber Merkezi DHA
Pazara gelenlere maske zorunluluğunu hatırlatmak için hayvanlara maske taktı.
Pazara gelenlere maske zorunluluğunu hatırlatmak için hayvanlara maske taktı.

Kemalpaşa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Emre Aldırmaz, kurban pazarında 20 büyükbaş, 150 küçükbaşını satışa çıkardı. Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe büyüdüğünü anlatan Aldırmaz, beş kuşaktır hayvancılık işiyle uğraştıklarını dile getirdi.

7 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olduğunu söyleyen Emre Aldırmaz, besleyip büyüttüğü hayvanlarla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu belirtti.

Hayvanlarına çocuğu gibi bakan Emre Aldırmaz, bu yıl pandemi nedeniyle satışların düştüğüne dikkati çekip, "Sülalemde beşinci kuşağım. Büyükbaş ve küçükbaş yetiştirip kesiyoruz. Küçüklükten beri hayvanlarla iç içeyim. Hayvanları severek büyütüyoruz. Hayvanların bebekliğini biliyorum. Onlardan ayrılırken hüzünleniyorum. Birçoğu 2 yaşında. Doğduklarından beri onlarla beraberim, zamanla çocuğumuz gibi oluyorlar. Ben başka bir iş yapmayı hiç düşünmedim. Pandemi nedeniyle bu yıl satışlar düşük" dedi.

Büyükbaş kurbanlıklarda fiyat aralığının 20 bin TL'den başlayıp, 25 bine TL'ye kadar çıktığını anlatan Aldırmaz, en küçük boğanın 800 kilo ile 1 ton ağırlığında değiştiğini kaydetti. Pazara getirdiği hayvanların yarısını sattığını anlatan Aldırmaz, zarar etmeyeceğini, ancak yüksek karlar beklemediğini vurguladı.

'MASKEYE ALIŞTILAR'

Kurbanlık bakmaya gelen vatandaşların salgın önlemlerine dikkat etmediğini açıklayan Emre Aldırmaz, maske zorunluluğunu onlara hatırlatmak için zaman zaman hayvanlarına maske taktığını söyledi. Aldırmaz şöyle konuştu:

DHA

"Bu yıl salgın nedeniyle kurbanlık satışları da etkilendi. Ziyaretçiler virüsle ilgili önlemlere dikkat etmiyor. Biz dikkat çekelim diye hayvanlara maske taktık. Bu virüs hayvanlardan bulaşmıyor ama farkındalık yaratmak istedik. Görenler soruyor niye hayvanlara maske taktığımı. Gülüp geçiyorlar. Hayvanlarım da çok uysal. Onlar da alıştı maskeye. İnsanlar da alışsın. Tek temennimiz herkesin maskesi dolaşması."

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