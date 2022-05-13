Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Bir asker şehit oldu

Spor

Nuri Şahin: "İşime kimseyi karıştırmam"

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, taktik ve maçların idaresine oyuncuları karıştırmadığını söyledi. Şahin, "Nasıl ben diyetisyenimizin işlerine karışmıyor ve oyuncularımın beslenme düzenleriyle ilgili bütün inisiyatifi ona bırakıyorsam, kendi yaptığım işe de kimseyi karıştırmıyorum" dedi.