PKK üyesi şahıs kaçak göçmenlerle birlikte yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Kamyonette yapılan aramada 35 kaçak göçmen yakalandı. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Askeri Yasak Bölgelere Girme' ve 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından aranma kaydı olan ve hakkında başka bir suçtan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen V.B. isimli firari hükümlü de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. V.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.