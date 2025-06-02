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PKK üyesi şahıs kaçak göçmenlerle birlikte yakalandı

PKK üyesi şahıs kaçak göçmenlerle birlikte yakalandı

20:022/06/2025, Pazartesi
DHA
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Gözaltına alınan terör örgü PKK üyesi şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan terör örgü PKK üyesi şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 35 kaçak göçmen ile birlikte terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

İzmir Otoyolunda, jandarmanın şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonette 35 kaçak göçmen ile birlikte terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan V.B. (32), yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Kamyonette yapılan aramada 35 kaçak göçmen yakalandı. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Askeri Yasak Bölgelere Girme' ve 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından aranma kaydı olan ve hakkında başka bir suçtan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen V.B. isimli firari hükümlü de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. V.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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