PM için kıyasıya yarış

Genel Başkanlık seçimin sonuçlanmasıyla kurultayda gece geç saatlere kadar Parti Meclisi (PM) için adeta liste savaşları yaşandı. Özgür Özel’in anahtar listesinde mevcut PM’den 50 kişi yerini korurken, 10 isim çizik yedi. Genel Merkezin oluşturduğu anahtar listede Emin Umut Dikili, 38. Olağan Kurultayda Genel Merkezin anahtar listesini delerek PM’ye giren Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal ve Koza Yardımcı Özel’in listesinde kendisine yer bulamadı. Dış İşleri Bakanlığından Sorumlu Gölge Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Hüseyin Yaşar, Erbil Aydınlı, Gençlik Kolları Genel Başkanı olan Cem Aydın, İBB Genel Sekreterliğine atanması beklenen Volkan Demir de PM listesinde yer almadı. Muhaliflerin oluşturduğu 52 kişilik “Denge ve Dayanışma” listesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Reklamcı Kemal Özkiraz, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. Ayrıca mevcut PM’de yer alıp 38.Olağan Büyük Kurultay’da Özel’in listesini delerek PM’ye giren Müslim Sarı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Koza Yardımcı muhaliflerin listesinde yer aldı.