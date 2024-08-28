"32. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 32. dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı, polis adayları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Polis Akademisi tarafından her yıl yapılan polis alımı başvuruları için gözler başvuru açıklamasına çevrildi. Peki, 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman?