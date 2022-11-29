Prof. Dr. Naci Görür Düzce depreminin ardından oluşturulan deprem senaryolarına cevap verdi: Bilim dışı söylemlerden uzak durun

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da saat 04:08'de, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde 2 kişi hayatını kaybederken 93 kişi yaralandı.





GÜNDEM Düzce depremi 700 bin dinamitin patlamasına eşdeğer

'Fısıltı Gazetesi' devrede

Doğal afetin ardından her depremde olduğu gibi, ‘fısıltı gazetesi’ tarafından deprem olacak iddiası yayıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bölgede büyük bir depremin daha olacağı öne sürüldü. Bu paylaşımlar, Düzce depreminin şokunu atlatamayan bölge halkında paniğe neden oldu. Düzce halkı evlerine girmeye korkarken, Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür yayılan bu iddialara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Düzce’de olan son depremden sonra, fısıltı gazetesi şeklinde yakında şu büyüklükte, şu şekilde bir deprem bekleniyor diye bilim dışı, akıldışı söylemlerin yayıldığını duyuyorum. Biliyorsunuz, depremin, yerini, büyüklüğünü ve zamanını önceden bilemiyoruz. Ancak bu ayrıntılardan uzak öngörülerde bulunabiliyoruz. Örneğin Düzce Depremi Marmara’da beklenen depremi zaman olarak etkileyebilir gibi. Düzce’de büyük bir deprem öngörümüz de yok. Şu anda AFAD’ın tüm ilgili birim ve yetkilileri ile sahada olduğunu ve duruma hakim olduklarını biliyorum. Yapılacak en doğru şey bilim dışı söylemlerden uzak durarak AFAD’ın telkin ve kararları doğrultusunda hareket etmektir. Sevgiyle."