Riyad-Pekin hattında dev anlaşmalar

Riyad yönetimi, pazar günü başlayan Arap-Çin iş konferansının ilk gününde iki ülke arasında milyarlarca dolarlık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 10 milyar doları bulduğu bildirilen ekonomik anlaşmaların büyük bölümünün, Suudi Arabistan hükümeti ve Suudi özel sektörünün projelerinden oluştuğu ifade edildi. Mutabakatlar, Suudi Arabistan Kalkınma Bakanlığı ve Çin’in elektrikli araba üreticisi Human Horizons arasındaki 5.6 milyar dolarlık bir anlaşmayı da içeriyor. Öte yandan iki ülke arasında teknoloji, tarım, yenilenebilir enerji, gayrimenkul, doğal kaynaklar ve turizm alanında da birçok anlaşmaya varıldığı belirtildi. İki ülke arasındaki yeni anlaşmalar, ABD’nin son yıllarda kendisinden uzaklaşan geleneksel müttefikini yanında tutma çabasının sonuç vermediğini gösteriyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz hafta ülkeyi ziyaret ederek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmiş, Washington’ın bölgedeki rolünün önemini vurgulamıştı.