|
Gündem

Riyad-Pekin hattında dev anlaşmalar

Suudi Arabistan ile Çin arasında ABD’nin tüm çabalarına rağmen devam eden politik yakınlaşma, ekonomik anlamda da dev anlaşmalarla meyvelerini vermeye devam ediyor.

Dış Haberler
04:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arap-Çin iş konferansının ilk gününde iki ülke arasında milyarlarca dolarlık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Arap-Çin iş konferansının ilk gününde iki ülke arasında milyarlarca dolarlık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Riyad yönetimi, pazar günü başlayan Arap-Çin iş konferansının ilk gününde iki ülke arasında milyarlarca dolarlık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 10 milyar doları bulduğu bildirilen ekonomik anlaşmaların büyük bölümünün, Suudi Arabistan hükümeti ve Suudi özel sektörünün projelerinden oluştuğu ifade edildi. Mutabakatlar, Suudi Arabistan Kalkınma Bakanlığı ve Çin’in elektrikli araba üreticisi Human Horizons arasındaki 5.6 milyar dolarlık bir anlaşmayı da içeriyor. Öte yandan iki ülke arasında teknoloji, tarım, yenilenebilir enerji, gayrimenkul, doğal kaynaklar ve turizm alanında da birçok anlaşmaya varıldığı belirtildi. İki ülke arasındaki yeni anlaşmalar, ABD’nin son yıllarda kendisinden uzaklaşan geleneksel müttefikini yanında tutma çabasının sonuç vermediğini gösteriyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz hafta ülkeyi ziyaret ederek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmiş, Washington’ın bölgedeki rolünün önemini vurgulamıştı.



#Suudi Arabistan
#Çin
#Pekin
#Riyad
#Anlaşma
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS 2023 sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?