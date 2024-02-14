Sağlığa 35 bin atamada sona gelindi

Türkiye'nin siyah incisi olarak bilinen, hem lezzetiyle hem de sağlığa olan olumlu etkileriyle dikkat çeken bu mucizevi meyve, birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Sağlıklı beslenme trendlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan karadut, birçok vitamin ve minerali bünyesinde barındırmasıyla da ön plana çıkıyor. İşte, karadutun bıraktığı her bir leke için teşekkür edeceğiniz hiç bilinmeyen faydaları...