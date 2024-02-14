Sağlığa 35 bin atamada sona gelindi

Sağlık Bakanlığı'nda 35 bin yeni sağlık personeli alımı için için takvim işlemeye başladı. Mülakat olmayacak, branş dağılımı ve nihai takvim ÖSYM ile birlikte hazırlanan kılavuz ile ilan edilecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, 35 bin yeni sağlık personeli alımı ile ilgili, kılavuzun yakında ilan edileceğini bildirdi.
MÜLAKAT OLMAYACAK
Yeni sağlık personeli alımına ilişkin takvime değinen Koca, “Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Bir hafta içinde yetiştire-bileceğiz” dedi.
YOĞUN BAKIM RAHATLADI
Yoğun bakım kapasitelerini zorlayan yoğunluğun geride kaldığını ifade eden Bakan Koca, “Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul'da yüzde 83’e çıkmıştı. Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de doluluk oranı yüzde 71. Normale döndük. Servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul'da ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi” dedi.