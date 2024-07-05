Sahibinden satılık belediye!

31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, gayrimenkul ve taşınmaz satışı ile gündemde. Üsküdar'da 20 yıldır belediyenin taşınmaz satışına karşı çıkan CHP, önceki yönetimin 5 yılda öngördüğü satışı tek seferde yapmak için ilana çıktı. Sahibinden.com üzerinden satışa çıkarılan arasında Şile, Kartal, Beykoz, Sultanbeyli, Çekmeköy gibi yerlerde imarlı arsalar, Burhaniye, Kandilli, Yavuztürk gibi bölgelerde ise daireler var. Taşınmazların toplam değeri 270 milyon 475 bin lirayı buluyor.





3 AYDA SATIŞA GEÇTİLER

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Seçimlerden önce bazı taşınmazlarla ilgili satış taleplerimizi CHP’liler sürekli reddetti. 31 Mart’tan bu yana 3 ay geçti. Şu an belediyenin neyi var neyi yoksa satışa çıkardılar. Tam anlamıyla bir talan yaşanıyor. Biz bu alanları, belediyenin taşınmazı olsun, zor anlarda ihtiyaç duyulduğunda belediyeye katkı olsun diye satın aldık. Bugün ise haraç mezat ne var ne yoksa satışa çıkardılar, inanılır gibi değil” dedi.





TALANI GÖRMÜYOR MUSUNUZ?

Yeni Şafak’a konuşan Türkmen, “Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü gösteriyor. Çok çok ciddi bir satış söz konusu” ifadelerini kullandı. Türkmen, “Bu satış bizim dönemimizde gerçekleşseydi, muhalefetin diline düşmüştük, muhalefet medyası bu talanı görmüyor mu? Satışlardan elde edilecek parayla, Üsküdar’a yatırım yapılmayacak, personel maaşı, elektrik, su gibi rutin ödemeler yapılacak” diye konuştu.



