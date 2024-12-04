Sahipsiz köpekler dehşeti yaşattı: Anne yaralandı, küçük çocuk ise büyük korku yaşadı

Olay hastane dönüş yolunda gerçekleşti. Tahlil vermek için hastaneye giden eşim, eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğumu korumak isteyen eşimi ısırdılar. Sonra sokakta bulunan duyarlı vatandaşlar ambulansı aramışlar ve eşimi Tosya Devlet Hastanesine götürdüler. Muayene ettiler ve eşimin bacağındaki yaraya 3 tane dikiş atıldı. Bu benim çocuğumda da bir travma etkisi oldu. Gece uyuyamadı. Bu sorun Tosya'da ne yazık ki çözülemedi. İş yerimin etrafında da köpekler var. Burada, çocuk, yaşlı dinlemeden herkese saldırıyorlar. Bunun için benim başvurularım oldu ama bir sonuca ulaşamadık. Ben bununla ilgili bir çalışma yapılmasını rica ediyorum. Başkalarının da canı yanmasın. İlçemizin yetkililerinden de bu sorunun acil çözülmesini bekliyoruz”