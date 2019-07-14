Sakarya Üniversitesi Rektörü Savaşan'ın 15 Temmuz mesajı

FETÖ'cü hainlerin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kast ettiği 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 3. yıl dönümü ülkemiz genelinde çeşitli programlar ve etkinliklerle kutlanıyor.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da, darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında bir mesaj yayımladı.

Rektör Savaşan'ın mesajı şöyle:

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Milletin imkanlarını millete karşı kullanma alçaklığını gösteren FETÖ güruhuna gerekli cevap, liderinin çağrısına uyarak inisiyatif kuşanan aziz milletimiz tarafından verilmiştir. Şükürler olsun.

Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize şükranlarımızı sunar, yaşam boyu saadetler dileriz.

İlk dakikalardan itibaren çağrı tarihte benzeri görülmemiş şekilde karşılık buldu. Bunun iki ana nedeninden birincisi, milletimizin Cumhurbaşkanımızın şahsına ve liderliğine duyduğu güven; ikincisi ise toplumsal hafızanın devriye girmesiydi.

Milletimiz, Türkiye'nin 'iddiası olan bir ülke' konumuna hızla yükselmesinden memnun olurken, bir taraftan olup bitenin mimarını ve kazanımlarda mimarın sevk / idare yetkinliğini ve milletin hasret kaldığı basiret ve kararlılığını takdir ediyor diğer taraftan içeriden ve dışarıdan gelen saldırıları da görüyordu. 15 Temmuz'da millet bu gidişin durmaması için duruma el koydu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde FETÖ'cü hainler o zaman ki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapatmıştı.

Darbelerin ağır maliyetini iliklerine kadar hisseden bir milletiz

Öte yandan yakın tarihinde çok sayıda ve türde darbe ve darbe girişimine muhatap kalan güzel ülkemizin aziz fertleri, darbelerin ağır maliyetini iliklerine kadar hissetmekteydi.

REKLAM

Menderes'e sahip çıkamama, çıkar gruplarına var olan zenginliklerin peşkeş çekilmesi ve başta beşeri sermaye olarak yetişmiş insan gücü kaybı gibi maliyetleri bir daha yüklenmeme kararlılığını gösterdi. Toplum hafızası adeta bir refleks olarak fert fert kişilerde mücessem hale geldi.

Hain terör girişimini saatler içinde akamete uğratan milletimiz ve devletimiz habis uru temizleme konusunda hızlı mesafe aldı. Elbette yaralar tam olarak sarılabilmiş değil.

Her şeyden önce bir sosyal sermaye unsuru olan toplumsal güvendeki erozyon ve kutsal bildiğimiz kavramların kirletilmesinin uzun dönem maliyetini yüklenmek durumunda olduğumuz gerçeği ile karşı karşıyayız.

Bu uzun soluklu mücadele gerektiren sorunla ilgili atılması gereken adımları diğer kamu birimleri gibi Sakarya Üniversitesi de atmaktadır. FETÖ insan kaynağı ile ilgili yasal ve hukuki adımlar atılırken bir eğitim kurumu olarak üzerimize düşeni de yerine getirme gayreti içindeyiz. Genç insanımıza darbe tarihi ve demokratik işleyiş konusunda bilgi sağlama, milli şuur ve medeniyet inşasında gerekli olan her türlü bilgi ve donanımı kazandırma çabamız müfredat değişiklikleri, sempozyum ve paneller, sanatsal ve kültürel etkinliklerle yıl boyu devam etmektedir.

Darbe girişimi günü Türk Milleti tarihi bir direniş sergilemiş ve askeri araçlara el koymuştu.

15 Temmuz Anıtı yapılacak

Bu bağlamda bilinci diri tutma amacıyla Esentepe kampüsü ana yürüyüş yolunda Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültemizin tasarlayacağı bir anıtı yerleştirilecektir. Bu anıt ile gençlerimize 15 Temmuz ve diğer darbelerin maliyetleri hatırlatılacak, başta FETÖ olmak üzere yabancı yapılanmalar tanıtılacak ve şehitlerimizin ilham veren hikayeleri öğrencilerimize ulaştırılacaktır.

Sakarya Üniversitesi ana giriş kapısı.

REKLAM

'İddiası olan ülke' olmanın gereği, fert ve kurum olarak her birimiz sorumluluğumuzu kuşanmak zorundayız. Gençlerimize güveniyoruz. Medeniyetler inşa ettik ve insanlığa hizmet ettik. Medeniyet mirasımızdan ve geleceği inşa etme irade ve kararlılığımızdan güç alacak yeni nesillerin her defasında daha güzel bir Türkiye inşa edeceği konusunda şüphemiz yoktur.

GÜNDEM FETÖ 378 çocuğu yetim bıraktı