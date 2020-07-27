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Gündem Salih Müslimin öz yeğeni katıldığı gizli toplantıları, terör örgütlerinin üst düzey isimlerini ve yerlerini tek tek anlattı
MERSİN

Salih Müslim’in öz yeğeni katıldığı gizli toplantıları, terör örgütlerinin üst düzey isimlerini ve yerlerini tek tek anlattı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim’in öz yeğeni olması nedeniyle terör örgütünün yönetim kademesinin yaptığı gizli toplantılara katıldığı belirtilen Dalya Mahmut Müslim’in, özellikle örgütün son aylardaki yapılanması, alınan kararlar ve stratejisi ile ilgili güncel istihbari bilgiler verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Dalya Mahmut Müslim.
Dalya Mahmut Müslim.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşılarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim’in üst düzey teröristler ve yerleriyle ilgili kritik bilgiler verdiği öğrenildi.

  • İkna çalışmaları sonucu 15 Temmuz’da teslim olan Dalya Mahmut Müslim’in ifadesinde verdiği bilgilerin terör operasyonlarında değerlendirildiği bildirildi.

Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan 'Viyan Şervan' kod adlı yeğeni adliyeye sevk edildi
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Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan 'Viyan Şervan' kod adlı yeğeni adliyeye sevk edildi

SALİH MÜSLİM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AVRUPA SÖZCÜSÜ

Terör örgütünün kadın yapılanması YJA içerisinde görev yapan, kırmızı kategoride aranan Esma Samur kod adlı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yapan Dalya Mahmut Müslim’in, terörist elebaşlarıyla ilgili önemli ve kritik bilgiler aktardığı öğrenildi.. Amcası Salih Müslim'in terör örgütünün Suriye’deki siyasi kanadı PYD’nin sözcülük görevini yürüttüğünü, bu nedenle özel önem verildiğini anlatan Dalya Mahmut Müslim, Avrupa bağlantılarının güçlü olduğunu anlattı.

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni ikna çalışması sonucu teslim oldu
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PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni ikna çalışması sonucu teslim oldu

TERÖR KAMPINDA TEKNOLOJİK SİLAH EĞİTİMİ

Örgütün kamplarında verilen eğitimleri anlatan Dalya Mahmut Müslim, teknolojik silah ve mühimmatların başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinden de geldiğini, teröristlerin drone kullanmaları için de özel olarak eğitildiğini söyledi. Dalya Mahmut Müslim’in, 2013 yılında Suriye'nin Aynularab bölgesinden örgüte katıldığı, Suriye-Kamışlı'da üst düzey teröristlerin de aralarında olduğu örgüt üyelerine şoförlük ve korumalık yaptığı öğrenildi. Dalya Mahmut Müslim'in hamile olduğu, eşinin de kısa süre sonra güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Bu arada, Dalya Mahmut Müslim’in örgütle ilgili verdiği bilgiler ve Türkiye sınırlarında suça karışmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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