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Samsun'da bilezikleri için öldürülen Fikriye Turgut'un katil zanlıları tutuklandı

Samsun'da bilezikleri için öldürülen Fikriye Turgut'un katil zanlıları tutuklandı

23:2428/03/2025, Cuma
IHA
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Samsun'da Fikriye Turgut'un önce bilezikleri çalındı sonra öldürüldü: Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı
Samsun'da Fikriye Turgut'un önce bilezikleri çalındı sonra öldürüldü: Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı

Samsun'da Fikriye Turgut'un bilezikleri çalınarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde 21 Mart Cuma günü eşinin camiye gittiği sırada evine giren şahıslar tarafından boğazı kesilip öldürülen ve cesedi ateşe verildikten sonra bilezikleri çalınan 60 yaşındaki Fikriye Turgut'un katil zanlıları hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün M.U., E.U. ve Ş.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Olaydan önce yurt dışında bulunduğu tespit edilen E.U. gözaltındaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Mümin U. ve Şuayip U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mümin U. ve Şuayip U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildi.



#Fikriye Turgut
#Samsun
#Terme ilçesi
#Kocaman mahallesi
#Bilezik
#Cinayet

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