AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'deki başörtü engeline tepki: İnsan haklarına aykırı bir fanatizm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan İrsen Küçük Ortaokulu'nda son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu daha okula alınmadı.

Ailesiyle okulun kapısından geri çevrilen öğrenci, olay yerinde okula girebilmeyi bekledi. İrsen Küçük Ortaokulu'nun öğretmenleri tarafından engellenen kız öğrenci, diğer velilerle de kısa süreli tartışma yaşadı.

Okulda bulunan Bakanlık yetkililerinin öğrencinin okula alınmasını talep etmesine rağmen öğrenci ancak KTÖS Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı öğretmenler tarafından reddedildi.

KKTC'deki, 28 Şubat zihniyeti dayatmasını anımsatan bu olaya tepki yağarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"İnsan haklarına aykırı bir fanatizm"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, başörtülü kızın okula alınmamasını şiddetle kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir.

Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.

Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz."











