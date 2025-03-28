İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Mehmet Pehlivan'ın savcılıkta verdiği ifadesinde, "Bana ismini söylemiş olduğunuz Mehmet Ali Çalışkan'ı iyi bir entelektüel olarak tanırım. Kendisiyle ilgili öncesine dayalı bir vekâlet ilişkisi yahut ticari bir ilişkim bulunmamaktadır. Bahsedilen Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının para transferlerine ilişkin bu tespitinin daha önce ifadesine müdafii olarak katıldığım Ekrem İmamoğlu'na da sorulduğuna şahit olmuştum. Sözkonusu raporda para transferi olarak belirtilen tespitlerin tamamı yalandır, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu gerçeği yansıtmayan raporlarla sözkonusu soruşturmalarda tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. Bu raporu gerçeğe aykırı ve manipülatif şekilde hazırlayan kişilerle alakalı gözaltında bulunmasaydım bugün suç duyurusunda bulunacaktım. Rapor söylediğim gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Benim Mehmet Ali Çalışkan'a doğrudan gönderdiğim bir para transferi bulunmamaktadır. Ayrıca bu para transferi gerçekleştirilmiş olsaydı dahi buradan bir suç unsuru oluşturulması mümkün değildir. Ayrıca her gün ilgili soruşturmalarla alakalı adliyeye gelen avukat olarak gece geç saatte müvekkilimin evi önünde gözaltına alınıp emniyette bekletilmem de Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu'na aykırıdır" dediği ölğrenildi.