İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Aklama suçları soruşturma bürosunca verilen gözaltı kararının ardından, Pehlivan TCK 282 ve 5549 sayılı kanun kapsamında gözaltına alındı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.